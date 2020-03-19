İdari izin yıllık izinden düşülür mü? İdari izin kaç gün, uzatıldı mı?

Coronavirüse karşı alınan önlemler dahilinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında bazı memurlar 16 Mart'tan itibaren idari izinli sayılıyor. İdari izin yıllık izinden düşülür mü? sorusunun yanıtı idari izne çıkan binlerce çalışan tarafından merak ediliyor. İdari izin ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

İDARİ İZİN KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişiler izinli olacak.

Yukarıda belirtilen çalışanlar 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak. Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."

İDARİ İZİN YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), idari izin sürelerinin devlet memurunun yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususunda kamu kurum ve kuruluşlarınca çok fazla görüş talep edildiğini duyurdu.

DPB, devlet memurunun yıllık izin süresinin idari izin ile ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği hususunda Başkanlığın 29/04/2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü bulunduğunu, bu görüş kapsamında hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

DPB’nin bu görüşüne göre;

– Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günleri yıllık izne dahil edilmelidir.

– Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi gerekiyor.

– Yıllık izin verildikten sonra idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerekiyor.

– 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirlenen mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı müteakiben kullanılması gerektiği değerlendirildiğinden, kullanılmayan izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

– Yıllık iznin amirin uygun bulacağı zamanlarda verileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen memurun talebinin karşılanmasında da amirin takdir yetkisinin bulunduğu mütalaa edilmektedir.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.