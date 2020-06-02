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  3. İdari izin düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı idari izin düzenlemesi nedir?
03 Haziran 2020 Çarşamba 08:25 | Son Güncelleme:

İdari izin düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı idari izin düzenlemesi nedir?

İdari izin düzenlemesi kimleri kapsıyor" Sağlık Bakanlığı idari izin düzenlemesi nedir"

Sağlık Bakanlığı idari izin düzenlemesi nedir? İdari izin kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı kamu çalışanlarına yönelik idari izin düzenlemesi yayımladı. 81 il valiliğe gönderilen yazıda hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılması uygun görüldü.

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğe gönderdiği yazıda kamuda çalışan vatandaşlar için idari izin düzenlemesi hazırladı. Sağlık Bakanlığı idari izin düzenlemesi nedir? İdari izin kimleri kapsıyor? Söz konusu yazıda hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılması onaylandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDARİ İZİN DÜZENLEMESİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı kamu kurumlarında hamile olan personele gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izin tanıdı.


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