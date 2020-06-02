İdari izin düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı idari izin düzenlemesi nedir?

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğe gönderdiği yazıda kamuda çalışan vatandaşlar için idari izin düzenlemesi hazırladı. Sağlık Bakanlığı idari izin düzenlemesi nedir? İdari izin kimleri kapsıyor? Söz konusu yazıda hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılması onaylandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDARİ İZİN DÜZENLEMESİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı kamu kurumlarında hamile olan personele gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izin tanıdı.