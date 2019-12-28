İcra Müdürlüğü sınavı konuları nelerdir? İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İcra Müdürlüğü sınav konuları nelerdir? sorusu arama motorunda aranmaya başladı. İcra Müdürlüğü sınavı için başvurular 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında yapıldı. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Ankara'da yapılıyor. Sınava Giriş Belges ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edilebiliyor. İcra Müdürlüğü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? merak ediliyor. İşte yanıtı..

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI SINAVI SAAT KAÇTA?

İcra Müdürlüğü alımı yazılı sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Ankara’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 22.01.2020 tarihinde açıklanacak.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 35 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a) Türkçe, (10)

b) Matematik (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)

Alan Bilgisi Testi:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (6)

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (5)

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (4)

Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.

Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.