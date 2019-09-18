İçişleri'nden rapor: PKK, çocukları sözde yasayla Suriye'ye kaçırıyor

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ‘PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı’ başlıklı raporda, terör örgütünün çocukları nasıl dağa kaçırdığı detaylarıyla yer aldı. Rapora göre, PKK/KCK terör örgütü taktik ve stratejik sebeplerle çocukları silahlı kadrolarında kullanıyor. Raporda, PKK’nın kız ve erkek çocukları militan kadroya dâhil ettiği ve çıkmaya çalışanları da kaçırdığı ya da suistimal ettiği ifade edildi. PYD/YPG tarafından çıkarılan sözde meşru müdafaa kanunuyla kişilerin zorla silahaltına alındığı kaydedilen raporda, 12 yaşına kadar küçüklerin de aynı uygulamaya tabi tutuldukları kaydedildi.

TESLİM OLANLAR ÇOCUK

Raporda, 2013-2016 arasında teslim olan bin 949 teröristin örgüte katılım yaşları incelendiğinden 15-17 yaş aralığında bir yoğunlaşma olduğu ve 18 yaş ve 18 yaş altı grubun teslim olanların yaklaşık yarısına karşılık geldiğinin tespit edildiği kaydedildi. Gerçekleştirilen mülakatlar sırasında birçok çocuğun ailesinin haberi olmadan PYD’nin sözde gençlik merkezlerinde bulunduktan sonra haber alınamadığı belirtildi.

MEZARLIKTA UYANDIM

Raporun en çarpıcı bölümlerinden birisini terör örgütünün kaçırdığı çocukların itirafları oluşturdu. Ailevi sorunları nedeniyle uyuşturucu kullandığını, örgüte eleman temin eden bir kadının evine arkadaşının vasıtasıyla götürüldüğünü söyleyen 16 yaşındaki S.T “Kendime geldiğimde Diyarbakır’daki örgüt mezarlığına getirilmiştim. Sonra zorla örgüte alındım” dedi.