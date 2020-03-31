İçişleri Bakanlığı: Teslim olan teröristlerin sayısı bu yıl 67'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle emniyet ve jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna ettiği Seher Aktan, örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 67'ye yükseldi.