PKK'ya büyük darbe! Yurt içindeki terörist sayısı 500'ün altına düştü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın açıklamaları:

"Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.



"Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi"

"Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir."

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır."