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  3. İçişleri Baknalığı: 4 PKK'lı terörist teslim oldu
02 Haziran 2020 Salı 09:05 | Son Güncelleme:

İçişleri Baknalığı: 4 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Baknalığı: 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, emniyet, jandarma ve ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün 4 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları sonucunda bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Emniyetin ikna çalışması sonucunda 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak'ta teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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