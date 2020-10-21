21 Ekim 2020 Çarşamba 19:42 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığından "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Reuters'da yer alan "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberinin gerçeği yansıtmadığını ve tamamen asılsız olduğunu belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberinin asılsız olduğu açıkladı.
Bakan Yardımcısı Çataklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."