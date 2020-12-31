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  • İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak
31 Aralık 2020 Perşembe 14:37 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak" ifadelerine yer verdi. 

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak."

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