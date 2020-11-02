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  • İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu
02 Kasım 2020 Pazartesi 16:03 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında göre terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Örgütten ikna yoluyla 2 terörist daha güvenlik yetkililerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında göre terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Örgütten ikna yoluyla 2 terörist daha güvenlik yetkililerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi

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