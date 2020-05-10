İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: Salgın tehlikesi henüz geçmiş değil
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yapılan açıklamada, "8-10 Mayıs arasında kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz."