İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: Salgın tehlikesi henüz geçmiş değil

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yapılan açıklamada, "8-10 Mayıs arasında kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz."