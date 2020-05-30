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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge
30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:28 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek

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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge
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