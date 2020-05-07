Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1136
  • 7,7183
  • 393.096
  • 98398.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı'ndan 'Pazar Yerleri' konulu yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Pazar Yerleri' konulu yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Pazar Yerleri' konulu yeni genelge

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Pazar Yerleri” konulu yeni bir Genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu yeni bir genelge gönderdi. 

Genelgeye göre: Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Yunanistan'da sanatçılardan protesto

Yunanistan'da sanatçılardan protesto

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sultangazi Haseki hastanesinde duygulandıran anlar

Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası