İçişleri Bakanlığı'ndan 'Pazar Yerleri' konulu yeni genelge
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Pazar Yerleri” konulu yeni bir Genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu yeni bir genelge gönderdi.
Genelgeye göre: Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız