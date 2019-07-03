Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez ilc¸esi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
AA