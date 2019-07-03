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  3. Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari merkez ilc¸e kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez ilc¸esi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

AA

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