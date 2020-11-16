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  • İçişleri Bakanlığından Meral Akşener'e yanıt: Ekrem İmamoğlu hakkında bölücülük soruşturması bulunmamaktadır
16 Kasım 2020 Pazartesi 14:07 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından Meral Akşener'e yanıt: Ekrem İmamoğlu hakkında bölücülük soruşturması bulunmamaktadır

İçişleri Bakanlığından Meral Akşener'e yanıt: Ekrem İmamoğlu hakkında bölücülük soruşturması bulunmamaktadır

İçişleri Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için bölücülük soruşturması açıldı" iddialarına yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldığı iddiasıyla ilgili, "İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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