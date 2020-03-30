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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması! O yerleşim yerlerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması! O yerleşim yerlerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması! O yerleşim yerlerinde karantina uygulanıyor

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır.

Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır.

Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır.

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