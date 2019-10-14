Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9367
  • 6,5512
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığından Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap

İçişleri Bakanlığından Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap

İçişleri Bakanlığından Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter'dan "pasaport verilmediği için bebekler Ege'de öldüler" şeklinde iddiada bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur. Bakanlığımızı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır."

Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bir konuşmada pasaport verilmediği için içinde bebeklerin de olduğu yaklaşık 30 Türk vatandaşının Ege Denizi ve Meriç Nehri'nde boğulduğunu iddia etmişti.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
Hande Soral'dan romantik kutlama
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
<p>PKK/PYD-YPG´li teröristler, İHA´larca tespit edilerek Türk Hava Kuvvetleri tarafından böyle imha

Teröristler Mühimmat İkmali Yaparken Böyle İmha Edildi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

MSB paylaştı! En yeni görüntü... Bebek katili teröristler böyle vuruldu

Çok sayıda silah ele geçirildi... İlçeden son fotoğraflar geldi