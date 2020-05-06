İçişleri Bakanlığı'ndan berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek.

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerde saç kesimi, yıkama ve boyamada kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzeme olacak.

Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, sakal tıraşı, makineyle kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.