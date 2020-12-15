İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderildi.



31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.



Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.



Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.

Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek.