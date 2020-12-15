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15 Aralık 2020 Salı 18:53 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
AA

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderildi.

31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.

Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.

Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek.

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