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  3. İçişleri Bakanlığı'dan 81 ile ek bir genelge daha gönderildi

İçişleri Bakanlığı'dan 81 ile ek bir genelge daha gönderildi

İçişleri Bakanlığı'dan 81 ile ek bir genelge daha gönderildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile valilik ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi. Zorunlu hallerde olağanüstü toplantı, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecek.

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