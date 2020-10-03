03 Ekim 2020 Cumartesi 15:47 | Son Güncelleme:
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da devam eden Yıldırım-7 Operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hava destekli operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."