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  3. İçişleri Bakanlığı: Van'da bir terörist silahıyla birlikte sağ yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Van'da bir terörist silahıyla birlikte sağ yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Van'da bir terörist silahıyla birlikte sağ yakalandı

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 'Cesur Başkale' kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

 


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