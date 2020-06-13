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  3. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
13 Haziran 2020 Cumartesi 14:54 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmanın yapıldığını bildirdi.

Çataklı, yazılı açıklamasında, bugün bir köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğini aktardı.

Çataklı, "Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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