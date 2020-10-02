İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Azerbaycan'a destek

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "KADES programımızdan ihbar almaya devam ediyoruz. Uygulama 593 bin 291 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 42 bin 802 ihbar alınmıştır. Toplumun tüm duyarlılığını istirham ediyoruz" dedi.

Çataklı, eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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