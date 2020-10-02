  • $7,763
  • 9,099
  • 475.682
  • 1146.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Azerbaycan'a destek
02 Ekim 2020 Cuma 11:39 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Azerbaycan'a destek

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Azerbaycan'a destek

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Topraklarının yüzde 20'si Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "KADES programımızdan ihbar almaya devam ediyoruz. Uygulama 593 bin 291 kişi tarafından indirilmiş, uygulama üzerinden 42 bin 802 ihbar alınmıştır. Toplumun tüm duyarlılığını istirham ediyoruz" dedi.

Çataklı, eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor..

<p>İşgalci Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Kar

Azerbaycan Ordusu'ndan darbe üstüne darbe: İşgalci Ermeni güçleri imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı'nın ''göç yolu'' yeniden hayat buluyor

Ruhsatsız taksi duraklarına gece baskını düzenlendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.