Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9869
  • 7,5785
  • 385.494
  • 101182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı: Son 42 günde 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi ve 402 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Son 42 günde 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi ve 402 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Son 42 günde 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi ve 402 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Sosyal medyada son 42 günde, Kovid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı." açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.


Sağlıkçılardan 'Erik Dalı' dansı

Sağlıkçılardan 'Erik Dalı' dansı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı görüntülendi

Bakan Karaismailoğlu ''Halkalı-Kapıkule Demir Yolu'' inşaatında incelemelerde bulundu