İçişleri Bakanlığı: Son 42 günde 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi ve 402 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Sosyal medyada son 42 günde, Kovid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı." açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanlığı'nca, 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.