05 Haziran 2020 Cuma 12:58 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız