Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9391
  • 7,537
  • 382.176
  • 96249.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı provakatif koronavirüs paylaşımı yapan hesaplarla ilgili işlem yaptı

İçişleri Bakanlığı provakatif koronavirüs paylaşımı yapan hesaplarla ilgili işlem yaptı

İçişleri Bakanlığı provakatif koronavirüs paylaşımı yapan hesaplarla ilgili işlem yaptı

İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi verildi.


Tiflis kulesi, Türk bayrağı renkleriyle kırmızı beyaza büründü

Tiflis kulesi, Türk bayrağı renkleriyle kırmızı beyaza büründü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğru anda çekilen muhteşem fotoğraflar

Terör saldırıları nedeni ile bitirilememişti, 2 yıl önce tamamlanan yol vatandaşları rahatlattı