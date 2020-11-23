İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin hızlandığı bildirilerek, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada "Teslim olan örgüt mensuplarının 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 210'a yükseldi" denildi.