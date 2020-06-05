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  3. İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte bekçilerin görevi
05 Haziran 2020 Cuma 14:01 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte bekçilerin görevi

İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte bekçilerin görevi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bekçilerle polislerin yetkileri arasındaki farkı gösteren bir tablo paylaştı.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik Meclis'te düzenlemeler sürerken İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda "Polis-Bekçi Yetki Karşılaştırması" başlığıyla yayımlanan tabloya yer verildi.

ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM Genel Kuruluna gelen ve "bekçilere fazla yetki verildiği" iddiasıyla eleştirilere konu olan Kanun'a ilişkin soru üzerine, düzenlemelerin amacının, bekçilerin, halkın istirahatini, sağlık ve selametini sağlamaya yönelik adli, önleyici, koruyucu gibi yetkilerini günün şartlarına uygun hale getirmek olduğunu belirtti.

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