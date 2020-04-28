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  3. İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı

İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı' açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan itibaren kadın cinayetlerinin azaldığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı." denildi.


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