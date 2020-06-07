07 Haziran 2020 Pazar 19:26 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle iki terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması ile iki bölücü terör örgütü üyesinin Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi." ifadelerine yer verildi.