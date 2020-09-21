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21 Eylül 2020 Pazartesi 17:24 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki Halis Erdoğan ölü ele geçirildi
AA

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan'nın ölü ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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