Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7113
  • 7,4867
  • 372.495
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 Salı 23:41 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de yer alan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiği bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombasının da ele geçirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.


İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
Hagi önermişti! G.Saray, Romanya'nın yeni yıldız adayını kapıyor...
Ekonomik destek paketleri tüm kesimlere 'kalkan' oldu
ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıyor
Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!
ABD basını olayları nasıl görüyor?

ABD basını olayları nasıl görüyor?

Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açıl

Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor

Şans eseri servet buldu

Şans eseri servet buldu

İnci kefalinin 'zorlu yolculuğu' normalleşme süreciyle renklendi

İnci kefalinin ''zorlu yolculuğu'' normalleşme süreciyle renklendi