08 Haziran 2020 Pazartesi 18:25 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.
İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız