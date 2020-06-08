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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2020 Pazartesi 18:25 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

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