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  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli-Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Ekim 2020 Cuma 16:16 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli-Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli-Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

<p>Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tes

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