02 Ekim 2020 Cuma 16:16 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli-Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."