  • $7,6172
  • 9,0342
  • 458.708
  • 1323.95
  • Haberler
  • Güncel
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist teslim oldu
20 Kasım 2020 Cuma 19:12 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Şimdiye kadar teslim olan terörist sayısı 206'ya ulaştı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 206’ya ulaştı.” ifadelerine yer verildi.

<p class='MsoNormal'>Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Salgının artmasının sebebi insanların birbiriyl

Vaka sayıları neden artıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

27 yıl sonra Azerbaycan ordusu işgal altındaki Ağdam kentine girdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.