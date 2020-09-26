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  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor
26 Eylül 2020 Cumartesi 13:50 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 22 Ağustos tarihinden bu yana re’sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409’u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 69 bin 906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 23 bin 553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu. 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor. Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken 1.359’u ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu."

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

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