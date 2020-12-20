20 Aralık 2020 Pazar 11:14 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi"
AA
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.
AA'da yer alan son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.