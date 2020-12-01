01 Aralık 2020 Salı 00:32 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge
AA
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.
Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.
Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.