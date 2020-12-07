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  • İçişleri Bakanlığı: 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
07 Aralık 2020 Pazartesi 09:00 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, cuma akşamı başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, cuma akşamı başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

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