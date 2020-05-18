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  3. İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahraman 1 askerimiz şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.


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