İçişleri Bakanlığı: 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ÇUKURCA’DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

(AA)