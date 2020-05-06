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  3. İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


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