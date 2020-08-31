Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,354
  • 8,7881
  • 466.281
  • 1078.61
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:26 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirildi."

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Avrupalı otomotiv devinin organizasyonunda Türkiye'ye önemli görev
Muriqi transferinde kriz! Golcü futbolcuyla F.Bahçe arasında ipler gerildi
Tarihi barış anlaşması imzalandı... Sudan'da 17 yıldır süren iç savaş sona erdi!
Başkan Erdoğan'dan selden etkilenen Giresun Doğankent'e doğal gaz müjdesi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Dolunayın etkisi burçlarda nasıl olacak?

Dolunayın etkisi burçlarda nasıl olacak?

Haftanın ilk günü burçları neler bekliyor? 31 Ağustos g&#x

Haftanın ilk günü burçları neler bekliyor? 31 Ağustos günlük burç yorumları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağust

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağustos gösterisi hayran bıraktı

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram alt&#

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? Canlı 31 Ağustos