31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:26 | Son Güncelleme:AA
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirildi."
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.