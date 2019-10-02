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  3. Eskişehir'de öldürülen teröristlere ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama: Tam bir istihbarat başarısıdır

Eskişehir'de öldürülen teröristlere ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama: Tam bir istihbarat başarısıdır

Eskişehir'de öldürülen teröristlere ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama: Tam bir istihbarat başarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eskişehir'de 2 teröristin yakalanması tesadüf değildir, tam bir istihbarat başarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adana'da 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir'de ölü olarak geçirilmesini değerlendirdi. Bakan Soylu, ''İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar' dedi.

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