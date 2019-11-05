Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK’lılar eder!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa’da yaptığı konuşmaya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Daha önceki sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Soylu, "Bizler terörle mücadeleye baş koymuş durumdayız. Hep beraber görüyoruz, Avrupa'da bir fırsatını bulup Türkiye'yi şikayet etmek. Türkiye'nin hukuk ihlali yaptığını söylemek. Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletim ve İmamoğlu'dan özür dilerim" dedi.

Soylu şöyle devam etti:

"Ama Allahınızı severseniz bu millet bizi okuttu, bize İstiklal Marşı okuttu. Bu milletin beraberliğine ahdimizi koyduk. Bu ülkenin birliği için yemin ettik. Bu milleti satmayacağız, vatanı satmayacağız diye yemin ettik. Türkiye'yi şikayet edenler nedeniyle kusurluysam kusurumu kabul ediyorum.

Söylediğimiz her sözün arkasındayız. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir? Söylediğimiz sözün arkasındayız, bedelini ödemeye de hazırız."

BAĞDADİ'NİN ABLASININ YAKALANMASI

Geçtiğimiz günlerde öldürülen Bağdadi'nin ablasının yakalandığı operasyona da değinen Bakan Soylu "Bağdadi'nin ablası Azez'de düzenlenen operasyonda yakalandı. Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor" diye konuştu.