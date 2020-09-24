İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulunuyor

Bir güzel haberle başlayalım. 386. gün olması lazım. Diyarbakır annelerinde. Hakikaten Türkiye'de teröre karşı, dünyada teröre karşı ana yüreği kendi evlatlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bugün 17. aileyle Irak'ın Kuzeyinden getirdiğimiz Erkan Akkuş, inşallah yarın olacak. Gelmeden önce Cumhurbaşkanımızı aradım. Diyarbakır Ailelerinde böyle bir kavuşma olduğunu söyledim. Ve annesiyle konuştum. Tabi bu terör örgütüne karşı büyük bir galibiyet. Büyük bir fiili galibiyet. Ve terörü destekleyen bütün unsurlara belediyesinden siyasi partisine kadar. İnşallah daha iyi haberler almış oluruz.

Çok mesafe alındı ve çok ciddi çaba sarf edildi. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu teröre karşı konsep bambaşka bir konsept. İkna metodumuz 700'ü aştı. Terör örgütünün içini karıştıran, PKK'nın psikolojisini çökerten, güveni azaltan önemli bir adım.

Bu yıl o da 162 oldu. 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna yöntemiyle. Ne yapıyoruz? Aileleriyle temas kuruyoruz. Mutlaka aileleriyle temasa giriyorlar çünkü. Bu terör örgütüne gitmelerini engelleniyor.

Biz terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz, daha fazla ikna ediyoruz. Bu yıl 200'ü tamamlarız. Çünkü temasta bulunduğumuz aile sayısı 8 binin üzerinde. Biz teker teker ailelerle iletişime giriyoruz. Jandarma ve Emniyete özel eğitimler verildi. Türkiye bütün dünyaya örnek yeni bir metot geliştirdi. Ve başarılı bir metot geliştirdi. TRT 1 Belgesel yaptı. Sol terör örgütlerinden de getirdiklerimiz var.

Bu sene 1 tane getirebildik. Tüm bunlara yönelik başarılı bir çalışma yürüyor. Bugün buraya girerken oldu. Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Biz Türkiye'de hangi teröristin yaşadığını, nerede bulunduğunu biliyoruz. Tendürek'te mesela 4'ümüz 5'er metre yan yana duralım birbirimizi göremeyiz. Ağrı'da Kars'ta çok önemli mücadele ortaya konuldu. Iğdır'da mesela terörist kalmadı, bitti. Bizim elimizde terör örgütünün Türkiye, Suriye, Irak yapılanması var. Avrupa yapılanması var. Bizde terör örgütünün tüm yapılanmalar var. Yurtiçine girdiği değerlendirilen terörist sayısı geçen sene 251.

Şimdi bir taraftan İHA, 2017 Mart Ocak aylarında bir söz söyledim, "Terör örgütüne büyük darbe vuracağız, bitireceğiz" Türkiye'nin üst bir teknoloji kabiliyeti elde etmesini başardı. Onur duydum. İHA teknolojisini dünyada bizden daha iyi kullanabilen yok. Muhteşem bir tabloyu Türkiye bu noktada ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Yaptığımız bir çok iş var fakat onlar içimizde gelişen işler. Şırnak-Hakkari operasyonları bizim için önemlidir. Şu anda orda görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gitti. Tayin ile gitmedi. Orada terörü bitirmeye gitti

Bakan Soylu'nun konuşmalarının satır başları;

DEAŞ'ın 2020'de 152 terör eylemi engellendi. 26.8 ton bomba...

Helikopter iddiası doğru değil.

Ayrıntılar geliyor...