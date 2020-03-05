İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor

Bakan Soylu'nun konuşmasından önemli satırbaşları;

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz artık buradan Avrupa’ya ve Yunanistan’a geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir, geçende geçer. Biz artık buradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçecek göçmenlere engelleme koymuyoruz. Türkiye yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı insani trajideye sahip çıktı

Artık göçmenlere engelleme ortaya koymuyoruz. Türkiye 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı trajediye sahip çıktı.