İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2021'i Afet Eğitim Yılı ilan ettik

Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Eğitim Programı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetlerle mücadele noktasında ilk 6 saatte koordinasyonun sağlanabilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Soylu, “İlk 6 saatte vatandaşları tahliye ettiysek, trafiği açık tutabildiysek, iletişimleri başarmışız demektir. 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan ettik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, belediyelerimiz, ardından sivil toplum örgütlerimiz ve tüm vatandaşlarımız, bunlarla ilgili grup grup milyonlarca insana afet eğitimleri vereceğiz” dedi.