21 Kasım 2020 Cumartesi 01:25 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2021'i Afet Eğitim Yılı ilan ettik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2021'de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız ve belediyelerimizden oluşan milyonlarca insana afet eğitimleri vereceğiz” dedi.
Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Eğitim Programı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetlerle mücadele noktasında ilk 6 saatte koordinasyonun sağlanabilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Soylu, “İlk 6 saatte vatandaşları tahliye ettiysek, trafiği açık tutabildiysek, iletişimleri başarmışız demektir. 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan ettik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, belediyelerimiz, ardından sivil toplum örgütlerimiz ve tüm vatandaşlarımız, bunlarla ilgili grup grup milyonlarca insana afet eğitimleri vereceğiz” dedi.