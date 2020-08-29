İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması: 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos kutlamaları ile ilgili muhalefetin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakan Soylu; "Bize 30 Ağustos dersi verenler.30 Ağustos bizim şerefimizdir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik tartışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım adlı bir şahsın Twitter hesabından, açlık grevinde ölen DHKP_C'li terörist Ebru Timtik'in fotoğrafını paylaşarak "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak.Devrim şehitleri ölümsüzdür" yazmasını eleştirerek muhalefe, "30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.Yazık!" ifadelerini kullandı.
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Bize 30 Ağustos dersi verenler— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) August 29, 2020
30 Ağustos bizim şerefimizdir..
Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.
30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.
Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN