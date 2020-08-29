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  3. İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması: 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:08 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması: 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın

İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması: 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos kutlamaları ile ilgili muhalefetin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakan Soylu; "Bize 30 Ağustos dersi verenler.30 Ağustos bizim şerefimizdir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik tartışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım adlı bir şahsın Twitter hesabından, açlık grevinde ölen DHKP_C'li terörist Ebru Timtik'in fotoğrafını paylaşarak "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak.Devrim şehitleri ölümsüzdür" yazmasını eleştirerek muhalefe, "30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.Yazık!" ifadelerini kullandı.

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